Ученый рассказал, когда Россия останется без зимнего снега

Из-за глобального потепление климат России постепенно становится менее континентальным, в результате уже через несколько десятков лет снежный покров зимой может превратиться в аномалию, предупредил заместитель директора Института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

"Разница температур зима-лето, она сокращается на Европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", - сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ученый обратил внимание, что через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в российской столице достигнут нуля: днем воздух будет прогреваться до примерно трех градусов тепла, ночью - до трех градусов ниже нуля.

Фактически, указал Семенов, снег станет аномалией: он будет таять сразу после выпадения - так, как это происходит, например, в Варшаве.

Он добавил, что такие стремительные изменения климата будут характерны прежде всего для городов.