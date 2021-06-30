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МИД Турции: канал "Стамбул" не связан с конвенцией Монтре

МИД Турции: канал &quot;Стамбул&quot; не связан с конвенцией Монтре

Конвенция Монтре останется в силе и после запуска судоходного канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье.

"Конвенция Монтре не связана с каналом "Стамбул" и наоборот - канал никак не связан с конвенцией", - подчеркнул он.

Дипломат заверил, что Анкара продолжит использовать документ без изменений, следуя каждой его букве.

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Вестник Кавказа

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