В Северной Осетии откроют резервные пункты вакцинации

Дополнительные пункты вакцинации появятся в нескольких районах Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В регионе активно ведется прививочная кампания. Вакцину от коронавируса получили свыше 66 тыс. граждан. Дополнительные пункты вакцинации планируется открыть в районах республики уже в ближайшее время", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в республике будет увеличено количество бригад скорой помощи.

Стоит добавить, что врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил о развертывании 681 койки для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией на базе лечебно-профилактических учреждений республики.