Праздничная министерская встреча ОПЕК пройдет очно в Багдаде

Министры стран ОПЕК проведут очную встречу - первую за год - в Багдаде 30 сентября. Об этом сообщается в пригласительном письме секретариата организации.

На мероприятии будет праздноваться 60-летие картеля, которое должно было отмечаться еще год назад, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Провести встречу в конце сентября в столице Ирака генсеку ОПЕК Мохаммеду Баркиндо предложил глава Миннефти этой страны Ихсан Абдель Джабер. Как сообщает ТАСС, дата была назначена с учетом темпов вакцинации от COVID-19.

"Пандемия приучила нас к новому формату взаимодействия в виде онлайн встреч, но ничто не сможет заменить личного общения между партнерами", - цитирует письмо Баркиндо ТАСС.