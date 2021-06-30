Первый президент Казахстана поблагодарил Россию за "Спутник-V"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку республики во время коронавирусной пандемии.

"Искренне очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной всего Казахстана в период пандемии - вакцинами, препаратами и так далее", - приводит слова Назарабаева РИА Новости.

Он также напомнил, что во время своего пребывания в Санкт-Петербурге договорился с Владимиром Путиным о создании совместного предприятия. "Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества и в большом объеме", - сказал Назарбаев.