Джейсон Биллэм: "Баку один из самых очаровательных городов мира"

Британский тревел-блогер Джейсон Биллэм имеет более полумиллиона подписчиков – он раскручивает один из самых авторитетных и достоверных каналов на YouTube, посвященных теме путешествий. Стиль Джейсона прост и прямолинеен, он не преувеличивает и не боится говорить так, как есть на самом деле. The Journiest обсудил с Джейсоном его недавнюю поездку в Азербайджан.

- Это был твой первый визит в Азербайджан?

- Да, но подозреваю, что не последний. Я был поражен красотой страны и дружелюбием людей.

- Какие места тебе больше всего запомнились?

- Баку можно назвать одним из самых очаровательных городов мира. Там можно наблюдать совершенно уникальное сочетание древности и современности, вы можете прогуляться по Старому городу и полностью погрузиться в XV века. Если сесть в такси и отправиться в район бакинского порта, вы словно перенесетесь в XXII век. Я большой поклонник современной архитектуры, а в Баку она одна из лучших в мире. Пламенные башни - одна из самых известных достопримечательностей, но есть еще здание Центра Гейдара Алиева, где находится национальный музей. Это работа архитектора Захи Хадид с совершенно плавными линиями, от нее захватывает дух.

Обязательно стоит посетить Национальный музей ковра. Его экспонаты удивительны и красивы, а само здание имеет форму гигантского свернутого ковра. Торговый центр Park Bulvar - современный торговый центр, в котором представлены как международные, так и азербайджанские магазины. А лучшие фотографии получаются с высоты Нагорного парка. Чтобы добраться туда, нужно подняться по канатной дороге на самую высокую точку города, откуда открываются невероятные виды. Это дает возможность смотреть на старый город, современные его части и Каспийское море одновременно. Это идеальное место в Баку.

- Удалось ли тебе побывать за пределами Баку?

- Да! Это моя любимая часть поездки. Пейзажи в Азербайджане невероятно разнообразны и красивы. Я провел некоторое время в Новханы, красивом пляжном местечке на Апшеронском полуострове с прозрачной водой и золотистым песком. На северной стороне полуострова находится красивый пляж Бильгя. Побывав на Апшеронском полуострове и пляжах Каспийского моря, я направился вглубь страны, в горы. Габалинский район, наверное, стал моим любимым местом страны. Его горы с озерами и водопадами впечатляют. Суровая, дикая, естественная красота. Мне сказали, что еще здорово кататься в Габале на лыжах, поэтому я хотел бы вернуться туда зимой.

- Встретил ли ты какие-нибудь необычные культурные объекты?

- В окрестностях Шеки есть красивый древний храм периода Кавказской Албании; мне также понравился впечатляющий Дворец Шекинских ханов с его уникальной мозаикой шебеке. А в Губинском районе находится поселок Красная Слобода - единственное место компактного проживания горских евреев на всем постсоветском пространстве.

- Недавно была война между Азербайджаном и соседней Арменией. Вы чувствовали себя в безопасности?

- Да, на самом деле даже безопаснее, чем во многих местах, в которых я побывал. Я не был на границе, где произошло обострение конфликта, но в Баку и Каспийском регионе, а также в горах Габалинского района я чувствовал себя в безопасности, как и в любом другом месте Европы.

- Азербайджан это страна с преимущественно мусульманским населением. По вашему опыту, как религия влияет на повседневную жизнь?

- Честно говоря, я не увидел разницы между Баку и другими европейскими столицами в этом отношении. Азербайджан полностью светская страна, и если бы я не узнал о ее истории, я бы не узнал бы и о религиозной принадлежности.

Я видел в Баку церкви, мечети и синагоги. Здесь религия - личный выбор каждого.

- Что больше всего понравилось из кухни?

- Баку как маленький Дубай, там можно найти практически любую еду. Моими фаворитами были Музей-ресторан "Ширваншах' и Qaynana, красивый традиционный азербайджанский ресторан в Старом городе. Qaynana известен своим пловом, национальным блюдом Азербайджана. Это блюдо из риса, которое можно заказать с разными видами мяса и специями. Вроде как сочетание ближневосточной, турецкой и восточноевропейской кухни. Я вегетарианец, поэтому попробовал долму - фаршированные виноградные листья.

- Было ли сложно попасть в Азербайджан?

- Не слишком. Перелет из Лондона занял пять с половиной часов, а процесс прохождения таможенного и пограничного контроля был относительно простым. Я летел авиакомпанией "Азербайджанские Авиалинии", флагманским авиаперевозчиком Азербайджана, и обслуживание было отличным.

- Многим жителям Запада Азербайджан кажется экзотической и далекой страной. Почему обычному туристу стоит предпочесть его более известным местам Европы или Латинской Америки?

- Просто в Азербайджане вы встречаете совершенно неожиданное смешение запада и востока, традиций и современности, ту эклектику, которая возникает из-за смешения стольких разнообразных культур в одном месте. Когда вы едете в Париж или куда-нибудь в Мексику, вам это нравится, но в большинстве случаев вы знаете, чего ожидать. Это уже протоптанная дорожка. Но Азербайджан предлагает что-то новое и захватывающее для всех. Неважно, интересуетесь ли вы историей, искусством, местной кухней, приключениями, спортом - стране есть что предложить.