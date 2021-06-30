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Назарбаев рассказал, что именно российские врачи вылечили его от коронавируса

Назарбаев рассказал, что именно российские врачи вылечили его от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса благодаря российским врачам, об этом он рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе переговоров.

Назарбаев выразил благодарность России за поддержку Казахстана во время пандемии. По словам политика, он никогда не забудет, что когда он заболел COVID-19, бригада российских врачей провела возле него 10 дней.

"Это было решающим в моем излечении, поэтому это не забывается", - цитирует первого президента Казахстана сайт Кремля.

Напомним, о том, что Назарбаев заболел коронавирусом, стало известно 18 июня прошлого года. В июне 2021 года он привился российской вакциной "Спутник V".

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