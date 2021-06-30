Назарбаев рассказал, что именно российские врачи вылечили его от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса благодаря российским врачам, об этом он рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе переговоров.

Назарбаев выразил благодарность России за поддержку Казахстана во время пандемии. По словам политика, он никогда не забудет, что когда он заболел COVID-19, бригада российских врачей провела возле него 10 дней.

"Это было решающим в моем излечении, поэтому это не забывается", - цитирует первого президента Казахстана сайт Кремля.

Напомним, о том, что Назарбаев заболел коронавирусом, стало известно 18 июня прошлого года. В июне 2021 года он привился российской вакциной "Спутник V".