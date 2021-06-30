Клиники, вакцинирующие от коронавируса, переходят на новый режим в Грузии

Медучреждения Грузии, участвующие в вакцинации населения, переводятся на более интенсивный режим работы, эта информация была озвучена на встрече руководителей клиник с главой Минздрава страны Екатериной Тикарадзе.

В связи с началом массовой вакцинации, которая стартует в июле, медучреждениям будут работать без выходных и по 12-часовому графику.

Медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая заявила, что такая мера поможет увеличить показатели вакцинации.

"Инфекционная больница включена (в процесс вакцинации) с первого дня, и наша включенность была максимально использована. Мы справлялись благодаря работе с 9 утра до семи вечера. Если мы перейдем на семидневный и 12-часовой режим работы, показатель вакцинации увеличится на 50%", - цитирует ее Sputnik Грузия.