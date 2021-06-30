Россия и Турция продолжают сотрудничество по производству "Спутника V"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара продолжают сотрудничество по производству "Спутника V".

"Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию. По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что первая партия российского препарата от коронавируса "Спутник V" прибыла в Анкару 14 июня.