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Россия и Турция продолжают сотрудничество по производству "Спутника V"

Россия и Турция продолжают сотрудничество по производству &quot;Спутника V&quot;

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара продолжают сотрудничество по производству "Спутника V".

"Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию. По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что первая партия российского препарата от коронавируса "Спутник V" прибыла в Анкару 14 июня.

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Вестник Кавказа

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