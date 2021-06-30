Сборная Украины удивила футбольный мир, показав ему стиль Андрея Шевченко  

Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв команду Швеции со счетом 2:1. Послематчевые обзоры в СМИ запестрели заголовками: "Евро-2020 продолжает рвать шаблоны", "Еще одна сенсация первенства", "Украина дошла до Англии", "Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро". Победный гол в ворота шведов забил на последней минуте дополнительного времени Артем Довбык. Сразу после матча нападающий сборной Швеции и туринского "Ювентуса" Деян Кулушевски охарактеризовал точный удар Довбыка не без драматизма: "Это как удар ножом в сердце!"

Бывший игрок сборной России и таких клубов, как "Локомотив", ЦСКА, "Аякс", "Андерлехт" Дмитрий Булыкин в беседе с "Вестником Кавказа" отметил, что игра сборной Украины стала следствием множества факторов. "Украина удивила всех. Молодцы! Футболисты показали хорошую игру и бойцовские качества. Множество факторов в данном случае сыграло на победу, среди которых можно назвать и самоотдачу, и желание играть, и везение. Футбол, который украинцы показали в матче со шведами, уже нельзя назвать футболом Валерия Лобановского, они показали нам уже новый стиль - футбол Андрея Шевченко", - отметил Булыкин.

Воспитанник бакинского футбола, бронзовый призер чемпионата СССР по футболу в составе "Нефтчи" (Баку) Николай Богданов уже долгое время живет на Украине. Он признался, что верил в победу украинцев над шведами. "Мы за тридцать лет ещё ни разу им не проигрывали. Я ожидал подобный результат, потому что сборная Швеции нам по силам. Мне понравилась игра сборной Украины, игроки которой показали себя футбольными бойцами. У них хорошая игровая дисциплина. Если сравнивать футболистов в играх группового турнира Евро - 2020, то сейчас они выглядели солиднее. Смогли реализовать численное преимущество после того, как с поля выгнали Даниэльссона. Что касается следующей игры, со сборной Англией, то и в ней у украинцев есть шансы на победу. В футболе шансы есть у всех - и чудеса бывают. Мяч круглый, поле ровное", - сказал бывший советский футболист.

Бывший игрок сборных СССР (юношеской) и Азербайджана Ариф Асадов отметил в беседе с "Вестником Кавказа", что отношение в Баку к сборной Украине всегда было благосклонным, как к команде одной из республик бывшей общей страны. "Мы все внимательно следили за выступлением украинцев в группе, где им игры дались тяжело. Но в игре со шведами мы увидели совершенно другую команду, в которой между игроками было хорошее взаимопонимание, с высокой дисциплиной на протяжении всего матча. За счёт этого они победили, потому что по классу шведы в целом выше, они имели территориальное преимущество, создавали опасные моменты. Везение тоже было на стороне сборной Украины, но, как говорят, везёт сильнейшим, тем, кто прикладывает большие усилия для победы. Что касается предстоящей игры украинцев с англичанами, то надо обратить внимание на то, что этот чемпионат Европы полон сюрпризов. Выбыли неожиданно такие сильные сборные, как Нидерландов, Франции. Думаю, что у украинцев есть шанс пройти в полуфинал. Дело в том, что Англия - фаворит чемпионата, ей надо побеждать во чтобы то ни стало, и такая ответственность лежит нелёгким психологическим грузом. Украинцы чувствуют себя свободнее и в таком состоянии могут добиться успеха. Для них выход в четвертьфинал - уже нормальный результат", - заключил азербайджанский футболист и тренер.

Матч за выход в полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Украины пройдёт 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико".