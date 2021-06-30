Компании, нарушающие санитарные требованию по коронавирусу, могут закрыть в Северной Осетии

Компании Северной Осетии, уличенные в нарушение санитарных правил по коронавирусу, могут подвергнуться суровым наказаниям, вплоть до закрытия, предупредил врио главы республики Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба. административного воздействия, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По его словам, главное в данный момент - сдержать распространение коронавируса и не допустить массового всплеска заболеваемости, за который последует вынужденный локдаун.

Поэтому глава республики поручил ужесточить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, проводить разъяснительные беседы с руководителями предприятий и транспортных компаний.

"А если они продолжают злостно не соблюдать санитарно-гигиеническое требования - применять к ним самые жесткие меры, вплоть до закрытия", - цитирует Меняйло "Интерфакс-Юг".