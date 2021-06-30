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Лавров дал оценку позиции Турции по С-400

Лавров дал оценку позиции Турции по С-400

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества.

Он отметил, что Россия высоко оценивает настрой Анкары использовать первый полк ЗРК С-400 для обеспечения своей обороноспособности.

"Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" для обеспечения собственной обороноспособности", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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