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Жесткий локдаун пока не грозит Карачаево-Черкесии

Жесткий локдаун пока не грозит Карачаево-Черкесии

Власти Карачаево-Черкесии не намерены вводить какие-либо жесткие ограничения в связи с коронавирусом, заверил глава региона Рашид Темрезов в прямом эфире телеканала "Россия24".

По его словам, речи о возвращении к ограничительным мерам, действовавшим в сентябре-октябре, а также марте-апреле прошлого года, не идет.

"У нас на сегодняшний день ситуация стабильная и по закрытию туристических направлений или гостиничного бизнеса пока вопрос не стоит", - подчеркнул глава КЧР.

Темрезов пояснил, что по темпам вакцинации республика находится приблизительно в середине списка по России в целом, а в СКФО она входит в число наиболее активных регионов.

Говоря о распространении COVID-19, глава КЧР в последние две недели наблюдается рост заболеваемости, но незначительный.

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Вестник Кавказа

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