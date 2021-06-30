ЦСКА вводит систему QR-кодов для болельщиков

Московский ЦСКА на домашние игры будет пускать болельщиков только QR-кодом, говорится в заявлении армейского клуба.

Напомним, что в Москве введен запрет на проведение мероприятий с присутствием более 500 человек. Ограничения будут отменены, если организаторы мероприятий будут пускать только граждан, имеющих QR-коды.

"До момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне", - сказано в сообщении.