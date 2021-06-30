Арт-кластер "Таврида" в Крыму обзавелся собственной аллеей звезд

Аллея звезд была заложена на площадке арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Жмуцкий.

"На "Тавриде" теперь будут появляться именные звезды деятелей искусства, которых выбрали молодые творцы. Звезды будем устанавливать на арт-объекте "Маяк"", - приводит его слова РИА Новости.

Жмуцкий добавил, что первая звезда, посвященная музыканту и дирижеру Юрию Башмету, была открыта на "Тавриде" накануне в его присутствии.

Пресс-секретарь отметил, что на арт-объекте появятся персональные звезды и капсулы, в которых оставят послания признанные деятели искусства РФ, обладатели премии "Легенды Тавриды", основанной творческой молодежью.