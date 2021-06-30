Вспышка сибирской язвы произошла в Армении

Несколько человек заболели сибирской язвой в Гегаркуникской области, такое сообщение распространил Минздрав Армении.

Заболевание зафиксировано в селах Ваневан и Торфаван Варденисского района.

В двух случаях заразились владельцы зараженных коров, третий больной - родственник одного из них, передает Sputnik Армения.

Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, еще один находится в легком состоянии.

Специалисты референс-лабораторного центра министерства изучили образцы почвы, взятые с полей вокруг села Ваневан, но возбудителей сибирской язвы не нашли.