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Вспышка сибирской язвы произошла в Армении

Вспышка сибирской язвы произошла в Армении

Несколько человек заболели сибирской язвой в Гегаркуникской области, такое сообщение распространил Минздрав Армении.

Заболевание зафиксировано в селах Ваневан и Торфаван Варденисского района.

В двух случаях заразились владельцы зараженных коров, третий больной - родственник одного из них, передает Sputnik Армения.

Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, еще один находится в легком состоянии.

Специалисты референс-лабораторного центра министерства изучили образцы почвы, взятые с полей вокруг села Ваневан, но возбудителей сибирской язвы не нашли.

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Вестник Кавказа

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