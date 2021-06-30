Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ряд международных вопросов, включая ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

"Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах", - заявил Чавушоглу.

Кроме того, он также сообщил, что Москва и Анкара продолжают сотрудничество по производству "Спутника V".

"Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию. По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", - сказал Чавушоглу.