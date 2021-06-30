Работников отелей вакцинируют в Крыму

Сотрудники крымских курортных зон и отелей пройдут вакцинацию. Об этом заявил глава ведомства туризма региона Вадим Волченко.

Он отметил, что в республике планируют вакцинировать 100 процентов работников санаторно-курортной отрасли.

"В рамках централизованной вакцинации уже привито более десяти тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на стопроцентной вакцинации", — приводит слова Волченко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что особое внимание уделено вакцинированию сотрудников туристической сферы в Ялте и Алуште. Кроме того, министр назвал безопасность основным показателем успешности сезона в текущем году.