В Дагестане возродили ФК "Динамо" Махачкала

В Махачкале состоялась презентация футбольного клуба "Динамо", сообщает пресс-служба республиканского Минспорта.

Торжественное мероприятие прошло в стенах Музея спортивной славы Дагестана.

"Сегодня в Музее спортивной славы Дагестана состоялась презентация ФК "Динамо". Это новое название ФК "Махачкала", последние несколько лет игравшего в третьем по силе футбольном дивизионе России", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что решение о возрождении махачкалинского клуба инициировано врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

В презентации "Динамо" приняли участие вице-премьер Муслим Телякавов, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, глава Минспорта республики Сажид Сажидов и его заместитель Будун Будунов.

Добавим, что футбольный клуб "Динамо" Махачкала был основан в 1927 году. Команда становилась обладателем Кубка РСФСР 1967 года, восьмикратным чемпионом Дагестана. Из-за финансовых проблем клуб был расформирован 2007 году.