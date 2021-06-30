Баку опубликовал новый список шехидов, павших во Второй Карабахской войне

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Второй Карабахской войне. Он размещен на сайте ведомства.

В списке содержатся фотографии, имена, фамилии, данные о воинских званиях и дате рождения 2906 военнослужащих ВС АР, павших шехидами и похороненных до 30 июня, а также восьми военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести.

"Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - заверили в министерстве.

В предыдущем списке, опубликованном 14 июня, было 2904 военнослужащих, павших шехидами, и 10 пропавших без вести.