Донские дорожники ищут пропавшие 400 миллионов на ремонт трассы - СМИ

Дорожные службы Дона шестой год не могут привести в порядок трассу "Азов-Самарское", на ремонт которой из бюджета правительства Ростовской области были выделены почти 400 млн рублей, - пишет Telegram-канал don_mash.

Похоже, выделенные бюджетные деньги просто исчезли – о их судьбе не знает даже заказчик – областное Минтранспорта, - передает "АиФ-Ростов".

При этом до 2020 года региональное правительство неоднократно продлевало сроки работы и выделяло на это средства из бюджета в размере 398,3 млн рублей.

"И так уже шесть лет. Жители в соцсетях возмущаются и жалуются, но жалобы будто бы идут в никуда", - говорится в сообщении.