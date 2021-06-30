Театр "Астана Опера" окружила дубовая роща

Городской лес с кустами сирени и деревцами дуба появился возле театра "Астана Опера" в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе городского управления архитектуры, отметив, что всего было высажено около тысячи кустов сирени и семь сотен дубов.

В дальнейшем работы по благоустройству территории продолжатся.

"Ночью через приствольную решетку будет подключена специальная подсветка, которая придаст городскому лесу неповторимый облик. Ландшафтная точка притяжения может стать излюбленным местом горожан", - приводит сообщение управления Sputnik Казахстан.

Уточняется, что в перспективе подобные благоустроенные зеленые зоны появятся и в других районах столицы Казахстана.