Власти Сочи вводят ограничения на строительство

В конце июля на сессии Городского Собрания Сочи будет рассмотрен документ, ограничивающий строительство в городе-курорте, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно проекту документа, строительство новых объектов нежилого назначения свыше 1000 кв м будет разрешено при условии специального договора, предусматривающего комплексное развитие территорий с развитием сопутствующей инфраструктуры, при этом площадь земельного участка не может быть менее одного гектара. Гостиницы, для которых уже сформированы земельные участки и определен вид разрешенного использования, также будут строиться только в рамках проекта комплексного развития территории.

"Мы продолжаем политику оздоровления градостроительной ситуации на курорте. Нормативно-правовая база готовилась несколько месяцев специалистами профильных департаментов мэрии во взаимодействии с депутатским корпусом. Новые ограничения на строительство касаются многоквартирных и частных домов, а также гостиниц. Все принимаемые меры будут полностью соответствовать федеральному законодательству и Градостроительному кодексу РФ в части комплексного развития территорий», – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский, цитирует его "АиФ-Юг".

Новые правила коснутся и индивидуального жилищного строительства: максимальная площадь частного жилого дома на одну семью будет ограничена 300 кв м, а его высота - 12 м. По новым правилам землепользования и застройки площадь городских хозяйственных построек также будет ограничена 150 кв м.

Действие ограничений продлится до утверждения нового Генерального плана курорта, - говорится в сообщении.