Россельхознадзор разрешил поставки помидоров с 11 предприятий Азербайджана

Начиная с 1 июля текущего года 11 азербайджанским предприятиям был разрешен ввоз томатов на территорию России, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отметается, что соответствующее решение было принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

В ведомстве уточнили, что поставки томатов в Россию в настоящее время осуществляют152 предприятия Азербайджана.