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Прямая линия Путина продлилась больше трех часов

Прямая линия Путина продлилась больше трех часов

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время он успел ответить на 68 вопросов. 

Это не самая длинная прямая линия. В 2013 году глава государства общался со зрителями 4 часа 47 минут, а в 2011-м - 4 часа 33 минуты.

Первые 30 минут президент отвечал на волросы, связанные с ковидом. Потом его спрашивали про конфликт на Украине. Остальные вопросы касались: социальной сферы, газификации, интернета, экологии и отношений с США. 

Звучало также много вопросов на личные темы, как-то поет ли Путин на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, о чем мечтает глава государства.

 

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Вестник Кавказа

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