Путин поделился планами о том, чем займется после отставки

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил, что после того, как уйдет в отставку будет не работать, а сидеть на печке.

"Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть", - сказал он, отвечая на просьбу рассказал о том, что глава государства будет делать после того, как покинет пост.

"Для того чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать", - сказал Путин.

В этой связи глава государства выразил надежду на то, что главные свершения у него впереди.