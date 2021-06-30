"Турецкий поток" вернулся к работе

Транспортировка газа по обеим ниткам морского трубопровода "Турецкий поток" возобновлена после ежегодного планового технического обслуживания газопровода.

Ранее на сайте "Турецкого потока" сообщалось, что техобслуживание трубы будет вестись с 22 по 29 июня с остановкой на это время транспортировки газа по обеим ниткам морского трубопровода.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию, указывает РИА Новости.