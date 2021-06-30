Путин рассказал о мире в Нагорном Карабахе

Россия сделает все возможное для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в регионе Нагорного Карабаха, - заявил сегодня в ходе прямой линии с гражданами России президент РФ Владимир Путин.

"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался, потому что, если мы все будем жить мирно и дружно, мы создадим условия для улучшения жизни людей. Жить все время в тревоге о том, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это понимают руководители как Армении, так и Азербайджана", – сказал он.

В регионе накопилось много проблем, для решения которых была создана специальная трехсторонняя группа Россия-Азербайджан-Армения.

"Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры, с размежеванием границы, с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией им Азербайджаном, особенно там, где государственной границы никогда не было, это была только административная граница между союзными республиками. Мы сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе", – добавил российский лидер.