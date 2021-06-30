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Британия поможет Германии получить место в СБ ООН

Британия поможет Германии получить место в СБ ООН

Соединенное Королевство поддержит стремление Германии получить постоянной место в Совбезе ООН. Подобные намерения отражены в совместном заявлении глав МИД двух стран Доминика Рааба и Хайко Мааса.

"Мы выступаем за предоставление ФРГ нового постоянного места в Совете Безопасности ООН", - говорится в документе. Лондон и Берлин также хотят укрепить сотрудничество во внешней политике и в области безопасности.

Власти Германии не раз говорили о желании получить постоянное место в СБ ООН. 

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Вестник Кавказа

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