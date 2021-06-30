Путин рассказал о будущем западных соцсетей в России

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о том, что российское руководство не будет блокировать западные соцсети, а намерено работать с ними.

В то же время глава государства отметил, что соцсети не всегда идут навстречу требованиям российских властей находиться в российском правовом поле. "Когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство", - сказал он, подчеркнув, что деятельность на территории России предполагает соблюдение российских законодательных норм.

Далее президент подчеркнул, что "ничего такого" от соцсетей не требуются. "Мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми хотя бы можно было вести диалог", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что 1 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.