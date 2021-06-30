Пожар полыхает в Национальном заповеднике Вашловани

Пожар вспыхнул в Национальном заповеднике Вашловани в муниципалитете Дедоплисцкаро на востоке Грузии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время на месте работают несколько бригад пожарных, площадь возгорания уточняется.

В администрации самого заповедника не исключают, что возгорание началось из-за удара молнии. В администрации муниципалитета пояснили, что сейчас на востоке страны установилась очень жаркая погода, передает Sputnik Грузия.