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Пожар полыхает в Национальном заповеднике Вашловани

Пожар полыхает в Национальном заповеднике Вашловани

Пожар вспыхнул в Национальном заповеднике Вашловани в муниципалитете Дедоплисцкаро на востоке Грузии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время на месте работают несколько бригад пожарных, площадь возгорания уточняется.

В администрации самого заповедника не исключают, что возгорание началось из-за удара молнии. В администрации муниципалитета пояснили, что сейчас на востоке страны установилась очень жаркая погода, передает Sputnik Грузия.

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