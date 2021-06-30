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Турция примет привившихся от коронавируса российских туристов

Турция примет привившихся от коронавируса российских туристов

Турция готова принять российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, - сообщили в Минтуризма республики.

"Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия", - пояснили в министерстве, передает "Интерфакс".

Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает. Те туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител, а вот непривитым и не переболевшим коронавирусом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну, исключение из этого перечня составят лишь дети в возрасте до 6 лет, - отметили в Минтуризма Турции.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от ковида: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", всем жителям страны настоятельно рекомендуют привиться любой из них.

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Вестник Кавказа

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