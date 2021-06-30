Между Ростовом и Ейском будут ходить "Орланы"

Уже с 3 июля на межрегиональный маршрут Ростов-на-Дону - Ейск выйдут дизельные поезда РА-3 "Орлан", - сообщили в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Двухвагонные составы будут курсировать по выходным дням до конца августа. Выезд из Ростова-на-Дону запланирован на 6:42, прибытие в Ейск - в 9:52. Обратный поезд будет отправлятья в 17:45 и прибывать в Ростов в 20:43, - передает "Интерфакс".

Напомним, "Орлан" – российский дизель-поезд малой составности (два-три вагона), используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог.