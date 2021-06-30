Кадыров рассказал о том, как отвечает на злободневные вопросы жителей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фразу одной из ведущих прямой линии с Владимиром Путиным о том, что если бы примеру российского лидера следовали главы субъектов, то они лучше бы знали о проблемах на местах.

В ответ на это Кадыров заявил, что работники СМИ зачастую сами не обладают информацией о работе глав регионов. Так, к примеру, "в Чечне прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в соцсетях".

По его словам, на чеченском телевидении с 2019 года выходи программа "Особый разговор", за время существования которой жителями республик было задано 7700 вопросов, из которых 6384 уже решены. "Ваш покорный слуга помимо регулярных эфиров в социальных сетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где можно вопрос с помощью любого удобного средства связи", - сказал он, отметив, что в этой области в "Чечне все налажено на самом высоком уровне".