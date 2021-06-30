По пути из Алматы в Талдыкорган разбили партию "Спутника V"

Почти семь тысяч флаконов вакцины от коронавируса "Спутник V" были повреждены в результате автоаварии, сообщили в Минздраве Казахстана.

Сообщается, что с места ДТП груз был доставлен на склад единого дистрибьютора в Алматы, в зону карантина. "Осуществлен анализ на наличие отклонения температурного режима и оценка продукции на предмет сколов, трещин. По итогам анализа повреждение имели только 6 875 доз", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Впоследствии часть упаковок препарата из неповрежденных контейнеров была возвращена в категорию пригодных.