Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Глава государства отметил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец, Третья мировая война все равно бы не началась.

"Те, кто это делает, понимают, что они не выйдут победителями из этой ситуации", - сказал Владимир Путин.

Он назвал инцидент провокацией и подчеркнул, что в ней участвовали не только британцы, но и американцы. Так, за инцидентом наблюдал самолет-разведчик ВВС США, который взлетел с авиабазы на Крите.

"Поэтому мы давали такую информацию, которую посчитали нужным", - пояснил Путин.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды у побережья Крыма, он покинул зону только после того, как по курсу его движения был открыт предупредительный огонь, сообщали в российском военном ведомстве.