Чеченские строители смогут возвести в Сербии школу хафизов

Духовное управление мусульман (ДУМ) Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны - Санджаке - школу хафизов (чтецов Корана наизусть), - сообщил президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.

"Обращение было принято в ходе международного круглого стола, посвященного 70-летию Ахмата-Хаджи Кадырова, проходящего в столице Санджака - городе Нови-Пазар. Участники круглого стола, зная стремление руководителя Чечни Рамзана Кадырова помогать мусульманам, в том числе и на Балканах, официально обратились к руководству Чечни с просьбой о постройке крупнейшей в регионе школы Коран-хафизов в городе Нови-Пазар", - отметил Ниязов, добавив: если власти Чечни дадут положительный ответ, то принято решение назвать школу именем Ахмата-Хаджи и возможно присвоить это имя улице, на которой будет располагаться духовное учреждение, передает РИА Новости.

Муфтий Сербии Мевлюд Дудич планирует в ближайшее время встретиться с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, чтобы обсудить этот проект, - говорится в сообщении.