Техком РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020 и пожелал удачи в отборе на ЧМ-2022

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) дал оценку работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Работа 57-летнего наставника на чемпионате Европы была признана неудовлетворительной. При этом техком выразил доверие Черчесову.

"Все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено", - цитирует члена технического комитета Михаила Гершковича Чемпионат.com.

Напомним, сборная Россия набрала на Евро-2020 три очка и заняла последнее место в группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели два разгромных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).