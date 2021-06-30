Путин призвал россиян надеяться и мечтать

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какая его мечта уже не может сбыться, призывом надеяться на лучшее и мечтать.

По его словам, такая стратегия поведения позволит хорошему материализоваться.

"Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, и надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее", - сказал глава государства, призывая настраивать себя на позитивный лад.

Ранее сообщалось, что, по словам Путина, изменение условий кредитования малого и среднего бизнеса в России может подорвать банковскую систему.