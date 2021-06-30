Казахстан планирует начать наращивание нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Власти Казахстана намерены начать постепенное увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, - заявил сегодня министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

"Мы считаем, что осторожное увеличение объемов добычи нефти имеет место быть. Мы видим процесс вакцинации во всем мире, и она дает свои плоды - открываются предприятия, усиливается экономическая активность", - поведал сказал он, передает ТАСС.