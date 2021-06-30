МИД Азербайджана предложил Армении начать обсуждения по делимитации и демаркации границ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что руководство республики предлагает армянской стороне начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ.

"Азербайджан освободил бывшую 30 лет оккупированной государственную границу с Арменией, и сейчас мы сооружаем инфраструктуру пограничного контроля. Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границы. Азербайджан ждет положительной реакции из Армении", - сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Далее он подчеркнул, что в настоящее время нет никакой альтернативы для обеспечения мира и стабильности в регионе, кроме как установить хорошие, добрососедские отношения. "Сейчас есть уникальный шанс построить такие отношения, последовательно реализуя пункты подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления", - добавил он в ходе 43-го заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС.