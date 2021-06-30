Иран начал возведение завода бытовой химии в астраханской ОЭЗ

Иранский холдинг Golrang Industrial Group начал строительство предприятия по производству бытовой химии в астраханской ОЭЗ "Лотос", - сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Торжественная церемония закладки капсулы на месте строительства завода первого иранского резидента астраханской ОЭЗ - ООО "Роза" - прошла накануне. Предприятие будет выпускать чистящие средства, шампуни, порошки и другую бытовую химию различных брендов. Проектная мощность завода - более 9 млн литров продукции в год, инвестиции в проект превысят 360 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Строительство нового производственного комплекса позволит ускорить развитие экономики региона, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Реализовывать продукцию ООО "Роза" предполагается через торговую компанию ООО "Меридиан", являющуюся представителем Golrang в России, в Москве и Подмосковье, а также в Ивановской, Брянской, Новосибирской, Тверской, Калужской, Смоленской, Воронежской областях, в Якутии и Дагестане, - говорится в сообщении.