Путин заявил об опасности дополнительных мер поддержки малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил о том, что изменение условий кредитования малого и среднего бизнеса в России может подорвать банковскую систему.

Так, глава государства ответил на обращение одного из предпринимателей заявившего о том, что условия ряда кредитных организаций "не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить средства на развитие бизнеса". По его словам, банки, куда он подавал заявки, выставляют процентные ставки от 18% годовых, предлагают небольшие сроки кредитования - до трех лет, а также требуют залоговое обеспечение.

"Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу беззалоговую - это такая тонкая вещь, ведь прийти за деньгами дело несложное, а как их отдавать?", - обратил внимание глава государства.

"Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу - вещь опасная", - сказал он.