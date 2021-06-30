Новая донская инфекционная больница откроется на месяц позже запланированного

Инфекционную больницу на севере Ростова-на-Дону откроют лишь первого августа, на месяц позже ранее намеченного срока, - сообщили власти донского региона.

На данный момент в больнице ведется установка оборудования.Штат нового учреждения укомплектован врачами на 72%, средним медперсоналом – на 65%, младшим персоналом – на 39%. Проводится техническое обучение сотрудников, - предает "АиФ-Ростов"

Строительство медучреждения ведется с 2020 года, изначально на него строительство выделили 2,6 млрд рублей, однако позже смета увеличилась до 3,2 млрд рублей, пока что построены девять корпусов. Полностью в эксплуатацию объект введут в 2024 году.