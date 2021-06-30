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В Баку увековечат память о выдающемся математике Лютфи Заде

В Баку увековечат память о выдающемся математике Лютфи Заде

Память о выдающемся математике Люфти Заде будет увековечена в Баку. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Предложенная им теория нечетких множеств была попыткой связать математику с интуитивным способом коммуникации, к которому люди обращаются в общении и взаимодействии с миром.

Основополагающая работа ученого по теории нечетких множеств, в которой излагался математический аппарат теории, увидела свет в 1965 году, в 1973 году им была предложена теория нечеткой логики, а затем, – теория мягких вычислений. Кроме того, Люфти Заде – автор теории вербальных вычислений и представлений.

Именем математика будет назван технико-гуманитарный лицей в Насиминском районе столицы республики. Также на доме, где жил ученый (ул. Аловсата Гулиева, 79), появится мемориальная доска.

В феврале 2021 года научное сообщество отметило столетний юбилей выдающегося математика, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде.

 

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Вестник Кавказа

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