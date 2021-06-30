Эрдоган анонсировал старт прокладки канала "Стамбул"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития (ПСР), заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул".

"Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу. В скором времени мы начнем прокладывать канал, и через шесть лет он будет готов", - поведал турецкий лидер, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшую субботу Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", которое стартовало с закладки одного из шести мостов через будущий канал, который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Вокруг него планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тыс человек.