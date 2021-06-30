Путин назвал две причины роста цен в России

Мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самой высокой планке за 10 лет, заявил во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин, говоря о росте цен в стране.

По его словам, рост цен на продовольствие – это общемировая тенденция. "Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", - сказал он, отметив, что наибольший рост цен на продукты питания в РФ был в прошлом году и начале 2021 года.

Президент также отметил, что меры, направленные на предупреждение роста цен, иногда были несвоевременными. В то же время глава государства выразил уверенность, что новый урожай позволит снизить цены на продукты.