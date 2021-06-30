Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал в среду, что в городе в штатном режиме ведется вакцинация населения от коронавируса, открыты 27 прививочных пунктов.

"Всего работают 27 пунктов вакцинации, в том числе 3 выездных. Вчера получены 9,3 тыс доз вакцины от коронавируса, поставки будут каждые три дня", - сообщил он, пишет "Интерфакс".

На курорте вакцинированы почти 64,5 тыс человек, что составляет 25,8 % взрослого населения.