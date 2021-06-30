Путин объяснил отношения России с Украиной
Президент России Владимир Путин не считает украинский народ недружественным, поэтому страна не вошла в соответствующий список, который ранее подготовленный кабмином.
Российский лидер вновь заявил, что считает украинцев и русских одним народом, а недружественным к России можно назвать, в отличие от народа, лишь нынешнее руководство Украины.
"Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ", - сказал президент, отвечая в среду во время ежегодной прямой линии на вопрос, почему Украина не входит в список недружественных стран.
"А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным", - добавил он.
Пока в списке недружественных государств лишь две страны - США и Чехия, с которыми у Москвы складываются сложные дипломатические отношения, - добавил российский президент.
Что касается отношений между народами России и Украины, Владимир Путин пообещал написать отдельную аналитическую статью по истории этого вопроса.
Также российский лидер заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но надо понять, о чем говорить с человеком, который фактически "отдал Украину под полное внешнее управление", - отметил президент, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Вестник Кавказа
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