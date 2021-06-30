В Нур-Султане задумались о вакцинации школьников от коронавируса

В Нур-Султане рассматривают вопрос вакцинации школьников для возобновления очного формата обучения, заявил аким столицы Алтай Кульгинов, отметив, что в настоящее время по этому вопросу ведутся консультации со специалистами

"Пока у нас требования 18+, но мы видим, что в Европе и Израиле вакцинируют младший возраст. В первую очередь мы должны вакцинировать педагогов", - сказал он в ходе брифинга, передает Sputnik Казахстан.

Он также обратил внимания на то, что школы откроются после вакцинации всего педагогического состава.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить школы к возвращению к очному режиму работы.